Færre sager end tidligere udløser kritik fra den lokale borgerrådgiver. Det fremgår af den dagsorden, Egedals politikere onsdag bliver præsenteret for. Men rådgiverens afsnit om 'betydelige sagsbehandlingsfejl' i flere af centrene nævnes ikke

Egedal - 25. august 2021

Borgerrådgiveren i Egedal Kommune, der behandler borgernes henvendelser over den formelle sagsbehandling i kommunen, har i mindre grad end tidligere fundet anledning til kritik.

Det viser den beretning, som borgerrådgiveren har fremlagt til kommunens økonomiudvalg og byråd.

I 2016 valgte borgerrådgiveren at udtale kritik af ni sager ud af 73 henvendelser, men sidste år var tallet barberet ned til tre "kritik-punkter" ud af 58 henvendelser.

"Det er et pænt stort fald, og det er da positivt, men der er også et stort antal sager," siger Peter Hansen, afdelingsleder og leder af borgerrådgiverfunktionen i Egedal Kommune.

Den positive udvikling står dog i kontrast til en formulering i beretningen, hvor det bemærkes, at der i flere af centrenes besvarelser beklages betydelige sagsbehandlingsfejl, som ville have givet anledning til kritik, hvis borgeren havde bedt om en udtalelse fra borgerrådgiveren.

Peter Hansen mener dog ikke, at man skal lægge så meget i bemærkningen "betydelige sagsbehandlingsfejl".

"Det er en kommentar ud fra en snæver juridisk betragtning, der pointerer den samme forskel mellem en formel juridisk tilgang og den praktiske sagsbehandling. Vores centre sidder med rigtig mange sager, og nogle gange sker der en smutter. Det kan ikke undgås, når man sidder med så mange sager," siger Peter Hansen til Lokalavisen Egedal.

Men hvad dækker betydelige sagsbehandlingsfejl over?

"Det kan være flere ting. Typisk er det tidsfristen, som ikke er blevet overholdt, men det kan også være mangel på en begrundelse i en afgørelse. Misser man en begrundelse eller en klagevejledning, så er det også en betydelig fejl."

I beretningen fremgår det, at over halvdelen af henvendelserne er blevet lukket efter borgerrådgiveren har fulgt op på fagcentrenes besvarelse.

Dialogen er vigtig "Det skyldes primært centrenes grundige besvarelser af sagsbehandlingsklagerne. Ofte er det sådan, at vi på baggrund af en borger-henvendelse går ind og tager en dialog med det pågældende center og sagsbehandler. Derefter anbefaler vi, at den pågældende borger får en opringning, hvor man kan give en status over sagen. Når det er sket, så er det vores opfattelse, at man er nået langt i dialogen," siger Peter Hansen, som ikke lægger skjul på, at borgernes største frustration går på den tid, som en sagsbehandling tager.

"Borgerne kigger naturligvis på den tidsfrist, som de er blevet stillet i udsigt, men på den anden side af bordet sidder der en presset sagsbehandler med rigtig mange sager. Vi skal ikke give corona skylden for alt, men rigtig meget sparring mellem sagsbehandlerne er også gået tabt under pandemien. Det betyder noget, at du kan sidde sammen og hurtigt hjælpe til, hvis der er tvivl om en paragraf eller noget andet," siger Peter Hansen.

Hvor kan man sætte ind for at forhindre fejl og en overskredet tidsfrist?

"Der er ingen nemme løsninger i det her. Vi skal nå frem til en anerkendelse af, hvordan virkeligheden ser ud i Egedal Kommune, og den skal vi formidle ud til borgerne. Jeg tror, at vi kan opnå meget borger-tilfredshed ved at give borgeren en status på en sag. I den forbindelse arbejder vi på en IT-løsning, der hedder "borgerblik". Her er fordelen, at borgerne selv kan få adgang til deres sag."