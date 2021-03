Trods Corona-tider: Gode tal for skolerne i Egedal

Eleverne i Egedal har klaret sig godt, selv om året bød på både "almindelig" og virtuel undervisning. Arkivfoto.

En ny statusrapport viser, at folkeskolerne i Egedal har løftet sig fagligt på flere områder

Egedal - 10. marts 2021 kl. 07:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Lukkede skoler, aflyste eksaminer og børn og unge, der må blive hjemme og modtage virtuel undervisning.

Det er et billede der har fyldt meget det seneste år. Men skulle det få nogen til at bekymre sig om, at det er gået ud over skoleelevernes faglige udbytte, viser nogle nye tal et helt andet billede. I hvert fald i Egedal.

På sit møde i denne uge får skoleudvalget lagt en statusrapport på bordet, der viser et fagligt løft på flere områder for skoleåret 2019-2020.

Flere stigninger I rapporten nævnes flere eksempler på områder, hvor der er sket en stigning. Nogle eksempler:

Egedal Kommunes elever har et karaktergennemsnit på 7,6. Det er en stigning på 0,2 karakterpoint fra skoleåret 2018-19 til skoleåret 2019-20.

I faget dansk er der sket en stigning i karaktergennemsnittet i 2019-20 på 0,5 karakterpoint. I faget matematik er der sket en væsentlig stigning fra skoleåret 2018-19 til skoleåret 2019-20 på 0,8 karakterpoint.

Elever er blevet "løftet i bunden", som det kaldes. For andelen af elever med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik er der sket en stigning på 1,6 karakterpoint.

Der er sket et fald i andelen af elever med ulovligt fravær på 0,4 procentpoint, og der er dsuden konstateret en stigning i det der kaldes "kompetence-dækningen".

Det betyder hvor stor en andel af undervisningen der udføres med faglig kompetence. Trods stigningen er Egedal Kommune dog placeret under landsgennemsnittet med kompetencedækning per skole i skoleåret 2019-20.

"Glædelig læsning" Tallene får naturligvis humøret op hos de politisk ansvarlige:

"Det er glædelig læsning", siger Betina Hilligsøe (V), formand for skoleudvalget.

"Det er jo især glædeligt i betragtning af, at det har været et mærkeligt skoleår. Det viser, at vi har et meget dedikeret personale, som fortjener en stor tak."

Hun glæder sig over et generelt løft på flere områder, herunder at det er lykkedes at få "løftet i bunden", for de elever der har sværest ved at klare sig.

"Skal jeg ønske noget, er det at vi også bliver bedre til at løfte i toppen. Der vil jo hele tiden være noget vi kan gøre bedre", siger Betina Hilligsøe, der betegner statusrapporten som "den bedste i min tid".