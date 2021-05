Se billedserie Tresor Kankindi bor nu i Stenløse - tæt på Hanne og Bent, som hun blev så gode venner med, at de nu er hendes danske forældre. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Tresor fra Burundi gør en forskel

Egedal - 29. maj 2021 kl. 05:47 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Da Tresor Kankindi kom til Danmark som flygtning fra Burundi for 20 år siden, følte hun sig velkommen fra den første dag.

- Jeg synes, jeg blev taget rigtigt god imod, og det har været med til at hjælpe med integrationen, fortæller Tresor, der var cirka 23, da hun kom til Danmark i 2001.

Nu er hun 43 og bor i eget hus i Stenløse med sin mand Philbert og deres til sammen fem børn.

- Jeg har prøvet at integrere mig så godt, jeg kunne, med sprogskole og uddannelse på Niels Brock i København, fortæller Tresor, der er uddannet inden for marketing og kommunikation. Netop kommunikation er meget vigtigt for hende. Da hun kom til Danmark, kunne hun tale sit eget modersmål og fransk, og da hun i modsætning til mange danskere ikke kunne tale engelsk, lærte hun meget hurtigt dansk.

- Jeg tror, det tog mig otte måneder på sprogskolen, siger Tresor, der startede med at bo i Dragør.

Adopterede forældre Hendes allerførste job i Danmark var som pædagogmedhjælper på en skole for handicappede, og der kom hun til at arbejde sammen med Hanne fra Stenløse.

- Vi blev gode venner, og da hun gik på pension, blev vi ved med at være gode venner, siger Tresor, der også lærte Hannes mand Bent at kende. Så da hendes egen far døde, spurgte hun dem, om de ville være hendes danske forældre.

- De er meget ældre end mig, og jeg følte, at det forhold var mere end venner, så jeg spurgte: Hvad siger I til at, I bare er mine forældre. De var bare så lykkelige, så nu har jeg adopteret dem, smiler Tresor.

Det er også grunden til, at hun og hendes familie er landet i Stenløse. Tresor har tre børn fra et tidligere ægteskab: Estella på 22, Dan Mathieu på 19 og Clémence på 13 år. Philbert har Chelsea på 14 år og sammen har Tresor og Philbert efternøleren Ethan på tre år.

Indtil for et år siden boede de i lejlighed i Vanløse, men da Coronaen kom med hjemmeskole og hjemmearbejde blev pladsen til den store familie for trang, og da de en dag besøgte Hanne og Bent i Stenløse, fortalte de, at deres nabo skulle sælge, og så fik de lov at se huset.

- Vi forelskede os med det samme, og så gik vi i banken og blev godkendt med det samme, siger hun.

Meget engagerede Så nu bor familien i Stenløse og er glade for det.

- Det er dejligt. Det er virkelig skønt. Der er stille, fuglene synger, og naboerne er søde og rare, siger Tresor, der ikke savner storbyens larm med politisirener, lastbiler og anden trafikstøj.

- Indtil videre har vi ikke haft behov for kommunen, men mit indtryk er, at Egedal er en god kommune, institutionerne er gode, og der er gode indkøbsmuligheder, siger Tresor, der også netop er valgt ind i bestyrelsen for Kvickly i Stenløse, hvor Bent sidder som formand.

- Vi er meget engagerede. Måske er det derfor, vi blev familie. Vi går op i miljø og klima og andre mennesker, siger hun.

Ansat i Care Det kendetegner også Tresors nuværende job, for efter at have læst på Niels Brock blev hun tilbudt praktikplads hos både Skat og den humanitære udviklingsorganisation Care. Hun valgte Care, og der er hun stadig.

- Der har jeg arbejdet i 10 år i deres program og implementerer projekter i 8-10 lande, siger Tresor, der blandt andet arbejder med klimaprojekter og klimatilpasning hos bønder i lande som Mali, Burkina Faso og Niger.

- Vi hjælper dem med teknikker til klimavenlige afgrøder og hvordan man kan optimere naturressourcer. Lige nu har vi gang i et rigtigt spændende projekt i en flygtningelejr i Uganda. For at imødegå at de henter brænde i skoven, bygger vi solcelleanlæg til dem, forklarer Tresor, der glæder sig over, at jobbet giver hende mulighed for at rejse og bruge de sprog, hun kan.

- Jeg elsker at kommunikere, siger Tresor, der også kan glæde sig over, at Philbert har fået job som Sosu-hjælper i Egedal Kommunes hjemmepleje.

Vilje til integration Hun er sikker på, at hendes gode integration hænger sammen med, at hun altid har følt sig velkommen i Danmark.

- Men det er ikke kun Danmarks ansvar at integrere. Jeg har også haft viljen, og jeg ville gerne Danmark. Når man kommer som flygtning, har man mistet nærmest alt, og man ved ikke om ens familie og venner er i live. Man har viljen til at skabe et nyt liv og fremtid for sin familie, men man skal føle sig velkommen. Jeg skal føle, at det er mit land lige så meget som det er dit, men hvis det er mit land, skal jeg også passe på det, siger Tresor, der ser verden som en lille landsby.

- Hvis vi havde øjne til at se verden som et sted, vi alle skal være, ville der være meget mere fred i verden, mener hun.

For seks år siden blev hun dansk statsborger, men hun synes, Danmark har forandret sig, og mener for eksempel ikke, at den test, hun skulle tage for at få statsborgerskabet, gjorde hende til dansker.

- Vi måtte lære de spørgsmål, vi kunne komme ud for, udenad, og jeg bestod selvfølgelig med det samme, men det er ikke det, jeg lærte udenad, der gør mig til dansker. Det er min vilje og kærlighed til Danmark, da jeg kom og blev taget godt imod, siger Tresor, der dog stadig savner sit fødeland.

- Jeg savner Burundi. Jeg savner maden, jeg savner vejret, og jeg savner venner, selv om det er blevet nemmere med internettet og Skype, What's App og Facebook. Men jeg følger med i det, der sker i Burundi, og det er ikke altid godt, så det er ikke et sted, jeg tænker på at flytte tilbage til. Det er ikke et godt sted for mine børn, og inde i deres hoveder, er de også danske, siger hun.