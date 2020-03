En politipatrulje sigtede mandag aften tre unge for at være i besiddelse af hash i Ølstykke. Foto: Kim Rasmussen

Tre unge mænd taget med hash på sig

Således standsede en politipatrulje mandag aften omkring klokken 21 tre unge mænd på Rådhus Allé i Ølstykke. Det viste sig, at de tre - en 18-årig mand fra Jyllinge og to 19-årige fra Ølstykke - var i besiddelse af hash, hvilket de ifølge et udtræk af politiets døgnrapport blev sigtet for.