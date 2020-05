Foto: Allan Nørregaard

Tre ud af fire virksomheder har mærket fald under Coronakrisen

Egedal - 12. maj 2020 kl. 11:31 Af Annemette Ross Jensen

Tre ud af fire af de 66 lokale virksomheder, der har deltaget i en undersøgelse fra Egedal Erhverv har mærket fald i omsætningen på grund af Coronakrisen.

- Vi kan se, at hele 75 procent af virksomhederne har oplevet et fald i deres omsætning, efter at landet lukkede ned på grund af corona-krisen. For 24 procent af virksomhederne er faldet mellem 75 og 100 procent, så her taler vi altså virksomheder, som er lukningstruede eller som midlertidigt har helt lukket ned, siger, siger Mikkel Davidsen fra Egedal Erhverv i en pressemeddelelse fra kommunen.

Omkring 80 procent af virksomhederne har dog endnu ikke måttet gribe til afskedigelser af medarbejdere, og 86 procent har ikke oplevet, at corona-krisen har påvirket sygefraværet hos medarbejderne. En del af virksomhederne har også allerede benyttet sig af nogle af de støtteordninger, som regeringen har lanceret.

- Optimismen hos virksomhederne er heldigvis stadig stor. Kun knap 14 procent forventer, at corona-krisen betyder at de kommer til at lukke ned, fordi de allerede er hårdt ramte, siger Mikkel Davidsen.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) glæder sig over, at knap 22 procent af virksomhederne har benyttet sig af rådgivning hos kommunens erhvervsteam, og opfordrerer flere til at tage imod tilbuddet. Han e også glad for, at mange af virksomhederne opfordrer til at købe lokalt, som kommunen i forvejen har fokus på.