Tre stoppet på ulovlig knallert

Nordsjællands Politi stoppede tirsdag formiddag tre knallertkørere på ulovlige knallerter på Frederiksborgvej ud for Skenkelsøvej i Ølstykke.

Klokken 09.00 blev en 15-årig kvindelig knallertfører standset og kontrolleret . Det viste sig, at knallerten, hun kørte på, var konstruktivt ændret, så den kunne køre hurtigere end det tilladte, men da knallerten ejes af en 15-årig dreng fra Ølstykke, var det ham, der blev sigtet for forholdet, ligesom hans forældre blev underrettet, oplyser politiet i døgnrapporten.

Samme tid og samme sted blev en 16-årig mandlig knallertfører fra Ølstykke standset og kontrolleret. Hans knallert var også konstruktivt ændret til at kunne køre for hurtigt, så også han fik en sigtelse for dette.