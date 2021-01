Først og fremmest glæder jeg mig til at få genskabt friheden til at være sammen med dem jeg vil, siger Poul Nielson. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Tre skarpe om nytår: 'Vi lærte hvor vigtig solidaritet er' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre skarpe om nytår: 'Vi lærte hvor vigtig solidaritet er'

Den er "kronjuvelen" i vores samfund, siger Poul Nielsen, fhv. udviklingsminister og EU-kommissær, Smørum

Egedal - 03. januar 2021 kl. 05:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

1. Hvad lærte du mest af 2020?

"Jeg lærte nok, at det er en kæmpe kvalitet ved vores samfund og den tradition der er bygget op, at der er en stærk norm med forventningen om, at folk er solidariske. Det er "kronjuvelen" i vores samfund. Især når det ligger til grund, at vi har en regering der vil anvende det solidariske til sin måde at lede landet på."

2. Hvad håber du mest der vil ske for dig personligt i 2021?

"At jeg vil kunne bevæge mig frit igen, så vi kan tage til vores hus i Sverige. Først og fremmest glæder jeg mig til at få genskabt friheden til at være sammen med dem jeg vil. Jeg har det ikke sådan, at jeg absolut har brug for at kramme, det kan godt blive for krampagtigt. Så det savner jeg ikke, men mere det ægte samvær med andre."

3. Hvad håber du mest der vi ske for Danmark og verden i 2021?

"At EU tager et videre skridt frem til at kunne fungere som en enhed. Med mere handlekraft end hidtil. I Danmark har vi jo reduceret vores suverænitet med de forbehold. Når vi frasiger os indflydelse på nogle ting, gør vi vores land mindre. Vi skal af med de forbehold, og jeg håber at Danmark og EU gør sig selv i stand til at strukturere vores arbejde." Hvad lærte vi af det gamle år, og hvad forventer vi os af det nye?

Det har vi spurgt en række Egedal-borgere om. Alle har fået de samme tre spørgsmål.

Her er det Poul Nielson, fhv. udviklingsminister og EU-kommissær, Smørum.