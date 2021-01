"Vi er blevet rusket op i hvad der er vigtigt", siger Jes Holtsø, blues-musiker og kendt som Børge i "Olsen-Banden". Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Tre skarpe om nytår: 'Min livsanskuelse blev bekræftet i 2020' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre skarpe om nytår: 'Min livsanskuelse blev bekræftet i 2020'

Egedal - 02. januar 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Corona har været godt for miljøet, siger Jes Holtsø, musiker og fhv. skuespiller, Ganløse

1. Hvad lærte du mest af 2020? "Jeg lærte, at den livsanskuelse, jeg har haft i mange år, er blevet bekræftet. Jeg har altid haft en modstand imod, at fordi man har penge, så vil man lege millionærer og rejse to gange om året til Fjernøsten. Hele den overfladiskhed, hvor man fører sig frem på miljøets bekostning, der kan man jo se, at Corona har været godt for miljøet. Men også for dyrevelfærden. Jeg har jo været mink-modstander i mange år. Vi er blevet rusket op i hvad der er vigtigt."





2. Hvad håber du mest der vil ske for dig personligt i 2021? "Mit allerhøjeste ønske er ikke for mig selv, men mine to drenge på 16 og 17 år. At de er selvkørende, glade og velfungerende. Det er hvert år min højeste prioritet, og det gælder også i år."

3. Hvad håber du mest der vi ske for Danmark og verden i 2021?

"At den indstilling, jeg nævnte før, kommer til at sætte sig i folk. At det flytter deres værdier - hen til mere omsorg og en human indstilling til andre, der er i nød. At vi løfter den kollektive empati."

Hvad lærte vi af det gamle år, og hvad forventer vi os af det nye? Det har vi spurgt en række Egedal-borgere om. Alle har fået de samme tre spørgsmål.

I dag er vi nået til Jes Holtsø, bluesmusiker fra Ganløse, kendt som Børge i "Olsen-Banden".