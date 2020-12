Jeg har lært, at jeg kan være mange steder, siger Edith Thingstrup. Foto: Anne Lønstrup.

Tre skarpe om nytår: 'Fred på jord'

Jeg håber vi får bugt med den forfærdelige smitte, siger Edith Thingstrup, sognepræst, Smørum

Egedal - 31. december 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Så går 2020 på hæld, og vi tager snart hul på 2021.

Hvad lærte vi af det gamle år, og hvad forventer vi os af det nye?

Det har vi spurgt en række Egedal-borgere om. Alle har fået de samme tre spørgsmål:

1. Hvad lærte du mest af 2020?

2. Hvad håber du mest der vil ske for dig personligt i 2021? 3. Hvad håber du mest der vi ske for Danmark og verden i 2021?



Vi lægger ud med sognepræst Edith Thingstrup, Ledøje-Smørum sogn.

1. Hvad lærte du mest af 2020?

"At jeg kan være mange steder. At man ikke nødvendigvis kun skal være det sted man er sat ned. Det har været spændende at være præst andre steder end i Ledøje-Smørum sogn, og jeg er meget imponeret over at opleve hvor dygtige kræfter vi har i folkekirken."

2. Hvad håber du mest der vil ske for dig personligt i 2021?

"At jeg kommer til at opleve en masse gode stunder. Samt at jeg får en kop kaffe med gode venner og veninder. I det hele taget at komme til at sprælle af lykke sammen med andre gode mennesker."

3. Hvad håber du mest der vi ske for Danmark og verden i 2021?

"Fred på jord. At man får bugt med den forfærdelige smitte, og at vi får en ordentlig, amerikansk præsident. Vi kan ikke have en ledelse på den post som vi ikke ved hvor vi har."