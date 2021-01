Tre skarpe om nytår: '2020 viste at vi kan mere end vi tror'

1. Hvad lærte du mest af 2020?

"At vi kan godt klare det, hvis vi skal. Vi kan meget mere end vi tror. Det gælder også elever og lærere på gymnasiet. Da vi startede med nedlukning i marts, var vi meget i tvivl om hvordan vi skulle håndtere det. Men vi fandt ud af, at hvis vi hjælper hinanden, kan vi få noget godt ud af det. De unge har været gode til at byde ind med alternative forslag, og har ikke bare givet op. For eksempel om gallafest og studenter-fejring, om det kunne gøres på en måde, så man overholdt restriktionerne. De brugte deres ressourcer til at spille ind."