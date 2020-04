1. maj festen under åben himmel er aflyst, men Jens Skov (SF) og Ib Sørensen (S) holder taler online. Billedet her er fra 1. maj ved Stenløse Kulturhus sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Tre partier fejrer 1. maj med onlinetaler

Den planlagte fest med taler og fællessang under åben himmel er aflyst, men i stedet er partierne gået sammen om et online tilbud.

»Vi er enige om, at 1. majs budskab om fællesskab er i højsædet nu, hvor alle i Danmark løfter i flok, bliver hjemme, holder afstand, handler for hinanden og hjælper hinanden. Ikke i nyere tid har fællesskabet om at træffe beslutninger og følges ad været så vigtig som nu, for at redde flest mulige liv. I Egedal bakker vi op om det fællesskab.«, skriver de tre partiforeninger i en fælles pressemeddelelse.