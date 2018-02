Tre kendte taler om livsrejser

Af Annemette Ross Jensen

Torsdag den 15. februar klokken 19.30 holdes det første af tre foredrag om livsrejser i en række, som er arrangeret i et samarbejde mellem kirkerne i Slangerup, Ølstykke, Stenløse og Veksø. De har bedt tre forskellige samfunds- og kulturpersonligheder fra hver deres hjørne af samfunds- og kulturlivet om at forholde sig til temaet livsrejse, og fælles for dem er, at de forsøger at forholde sig til rejsens betydning.