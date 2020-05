Tre borgere valgt i Kunstråd

- Jeg er imponeret over de ansøgninger til Kunstrådet, som vi har modtaget. Alle har vist flotte kompetencer og vilje til at arbejde med kunsten i Egedal. Så det har været svært at vælge. De tre valgte vil give vores kunstsyn en bredde og en dybde, som vil komme Egedal til gode. Og personligt glæder jeg mig til at arbejde sammen med dem i et styrket Kunstråd, siger borgmester Karsten Søndergaard, der er formand for Kunstrådet, i en pressemeddelelse.