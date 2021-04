Trappemaleri er på trapperne

Et stort maleri i betonmaling er ved at tage form på den store trappe imellem Stenløse Kulturhus og Egedal Centret i Stenløse. Her påbegyndte Ølstykke-kunstneren Sandra Westergaard Marquardt mandag et stort maleri, som er delvist inspireret af elever på Egedal Gymnasium og medlemmer af KunstnerKælderen. Ideen til værket fik hun, da Egedal Kommune lavede et åbent kunstcall og opfordrede lokale kunstnere til at komme med ideer til kunstværker udendørs i det offentlige rum.