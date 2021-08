På Egedal Rådhus har man frigivet midler til en række trafikale tiltag i Værebro Erhvervsområde. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Trafikale tiltag på vej: Erhvervsområde får et løft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trafikale tiltag på vej: Erhvervsområde får et løft

Egedal Kommune bruger to mio. kr. på fire trafikale projekter i Værebro Erhvervsområde. Samtidig er man gået i dialog med Movia om en busforbindelse til området

Egedal - 13. august 2021 kl. 08:45 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

En række trafikale forbedringer er på vej til Værebro Erhvervsområde.

Det står klart efter onsdagens møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvor der blev givet grønt lys til at bruge to millioner kroner, som på forhånd var afsat i "budget 2021".

Først skal der etableres en lastbilsparkering langs Lyshøjvej - herunder en maksimal parkeringsperiode på 12 timer. Derefter skal der placeres toiletfaciliteter ved lastbilsparkeringen.

Endelig går million-investeringen til slidlagsarbejde på stien (fortovet) på Svalehøjvej samt anlæg af et fortov på Lyshøjvej mellem Skatskærvej og Svalehøjvej.

"Sammen med Charlotte Haagendrup (formand for Kultur- og Erhvervsudvalget,red) har jeg holdt et møde med de erhvervsdrivende i området, hvor de kom med deres input til en række trafikale forbedringer. Deres ønsker blev taget tilbage til administrationen, som nu er kommet med de her projekter, så det her er sket i god borgerinddragelse," siger Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Forsøg med varmt vand Kommunen har også ændret klipningen af græsset langs Lyshøjvej, så det på sigt vil øge biodiversiteten, ligesom der i rabatten på Svalehøjvej laves et forsøg, hvor det med varmt vand forsøges at fjerne græsset, så det kan skabe bedre vilkår for vilde urter.

Der er også taget hul på en dialog med Movia i forhold til en busforbindelse til området.

"Vi er i dialog om behov og muligheder, men en eventuel ændring vil indgå i den årlige trafikbestilling. Vi har dog allerede undersøgt muligheden for et ekstra stop ved Skatkærvej - formålet med dette var at sætte pendlere til Værebro Erhvervsområde af ved en god stiforbindelse. Det er dog en meget omkostningstung ændring for meget få pendlere," lyder det fra administrationen i Egedal Kommune.