Stine Sara og Kennie har den del af tourette, som hedder koprolali. Her ses de med deres ven og manager Maria. Alle tre kan opleves senere på måneden på Ganløse Kro. Pressefoto

Tourette-foredrag på kroen samler penge ind til børn

Ganløse Kro danner den 21. juli rammen om et udsolgt foredrag med Stine Sara og Kennie, der begge har tourette. Foredraget er kommet i stand af Carina Buurskov Kristensen fra "Børns tanter"

Egedal - 06. juli 2021 kl. 09:58 Kontakt redaktionen

"Luk røven kælling." "Måske ikke den mest socialt acceptable icebreaker, men det er man bare ikke selv herre over, når man er lever med tourette.

Stine Sara og Kennie har den del af tourette, som hedder koprolali. Det betyder, at de ofte siger upassende ord og sætninger. Det kan være en kæmpe udfordring i dagligdagen, men de har begge lært at acceptere og leve med touretten.

Derfor er overskriften nu titlen på et foredrag, som Stine Sara og Kennie holder sammen med deres gode veninde og manager Maria. Målet er at fortælle om livet med tourette - og om hvordan man generelt set får vendt udfordringer til noget positivt. Det bliver ærligt, vedkommende og med garanti morsomt.

Det så én af initiativtagerne bag Børns Tanter, Carina Buurskov Kristensen, en tilfældig onsdag aften på Instagram - og det gav hende en ide.

"Da jeg så opslaget tænkte jeg, at det ved jeg ikke selv nok omkring og måske er der andre der har det på samme måde. Jeg kunne hjælpe dem med at udbrede deres viden, og de kunne hjælpe os hos Børns Tanter med at samle penge ind til Børnetelefonen." fortæller Carina Buurskov Kristensen i en pressemeddelelse.

Og det skulle vise sig, at der ikke blev ret langt fra tanke til handling.

Støtter et godt formål "Vi er glade for at være med til at støtte et godt formål og samtidig bryde et vigtigt tabu." udtaler Maria Beeken fra Tic Talk Management og fortsætter:

"Særligt at børn og unge som har det svært kan få hjælp, er noget der ligger vores hjerter nært. Derfor skulle vi ikke tænke længe over lave dette arrangement i samarbejde med Børns Tanter".

Børns Tanter stod nu med et arrangement, men uden lokation, så der skulle tænkes hurtigt og ud af boksen. Det fik Carina Buurskov Kristensen til at køre til Ganløse Kro og tage en snak med kroejer Kenneth Funch Molander, som valgte at give grønt lys til arrangementet.

"Det tog egentlig ikke ret mange minutter at beslutte mig. Naturligvis vil vi støtte op omkring det gode formål og samtidig være med til at udbrede viden om et vigtigt emne. Vi glæder os til en rigtig god aften," siger Kenneth Funch Molander.

Det hele løber af stablen onsdag den 21. juli 2021, og selvom det er midt i ferien blev billetterne revet væk på 24 timer og der gik dermed blot 48 timer fra idé til udsolgt.