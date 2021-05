Synet af politiet fik 56-årig til at tale. Foto: Kenn Thomsen

Togsnyder fik tungen på gled, da han så en politiuniform

Klokken 15.52 tirsdag blev Nordsjællands Politi kontaktet af DSB, der fortalte, at de stod med en mand på Ølstykke Station, der var blevet opdaget i at have kørt med toget uden gyldig billet.