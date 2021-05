Toftehøjskoleplan er på vej i høring

Af Annemette Ross Jensen

Forvandlingen af Toftehøjskolen i Ølstykke fra skole til boligområde er kommet et skridt videre. Et flertal i Planudvalget anbefaler til byrådet at sende Lokalplanforslag 65 for Byudvikling ved Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej med et tilhørende kommuneplantillæg 10 ud i høring. Samtidig anbefaler flertallet at udbyde grunden til salg med forkøbsret til udviklingsselskabet NSF IV Advisory ApS.