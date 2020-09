Svinemosestien blev officielt indviet tirsdag. Foto: Egedal Kommune

Tørskoet ad ny natursti

Egedal - 25. september 2020

Tirsdag var der officiel indvielse af den nye natursti, der forbinder Svinemosevej med Skolestien mod Slagslunde, og lige nu kaldes for Svinemosestien. Det oplyser en kommual pressemeddeles om indvielsen af stien.

- Vi har sammen med lodsejerne lavet et naturgenopretningsprojekt og fået mere natur, og har med stien nu givet adgang til naturoplevelser i det helt unikke naturområde over de bløde bakker, forbi søer, tæt på vilde vækster, fugle, blomster og insekter. I Egedal Kommune har vi en vision om at bruge naturen i hverdagen og det bidrager dette naturgenopretningsprojekt i den grad til at kunne, sagde formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) i sin tale.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) fortalte undervejs på turen om, hvordan samarbejdet med lodsejerne omkring et ødelagt drænrør har ført til, at stien er blevet flyttet til en lidt højere beliggenhed, så stien nu også kan benyttes i våde perioder, samtidig med, at lodsejerne Carsten Bang og Flemming Adsersen har kunnet se værdien i at få mere natur på deres areal, selv om de afgav noget dykningsareal.

- Vi er i Egedal Kommune meget glade for den velvilje som lodsejerne har vist. Sammen viser vi også vejen for, hvordan samarbejde kan føre til mange synergier. Vi har udover den gode nye sti skabt et stort nyt naturområde på cirka seks hektarer med lavbundende søer og åbent vand. Der giver nye levesteder til planter og dyr og ikke mindst fuglene, der meget passende blev symboliseret med de to storke, der landede, mens vi lavede området her i foråret, sagde Karsten Søndergaard.

Gåturen sluttede hos lodsejer Christian Friis Bach i det område, hvor to storke slog sig ned og boede på rede denne sommer. Her fortalte Storkeforeningens formand Jess Frederiksen også om storkene og om storkeforeningens arbejde.