Malene Duckert har haft butik i nummer 49 til Nettos tidligere lokaler i nummer 16, og hun glæder sig til at vise kunderne den nye butik. Foto: Casper Suk Thorlacius

Tøjbutik klar til åbningsfest i Nettos gamle lokaler

Torsdag den 13. februar klokken 10 slår Malene Duckert dørene op til sin tøjbutik Duckert & Co i Egedal Centret nummer 16, der har stået tomt, siden Netto flyttede.

Hun har drevet tøjbutik i Egedal Centret i over 18 år, der er flyttet fra 130 kvadratmeter i nummer 49 og glæder sig til at præsentere kunderne for den nye butik på 200 kvadratmeter.