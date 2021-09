Tøjbutik har været tyve år i centeret: Fantastisk rejse

"Hold nu mund, hvor tiden bare suser afsted. Det er ikke til at forstå, at det nu er tyve år siden jeg åbnede min første lille butik i nummer 51 i Egedal Centret. Jeg husker det som om, det var i går. Jeg havde sommerfugle i maven, og var spændt og nervøs på samme tid. Jeg tænkte også, om der overhovedet ville komme nogen kunder", men det gjorde der. Jeg har i alle år haft nogle fantastiske søde og loyale kunder, som har støttet os - uden dem var det aldrig gået," siger Malene Duckert.

"Der lå vi i en lang årrække indtil jeg for knap 1,5 år siden besluttede at flytte en tredje gang til nogle væsentlig større lokaler i nummer 16, hvilket jeg og medarbejderne er utrolig glade for - og ikke mindst vores kunder," siger Malene Duckert, der ser tilbage på nogle skønne år.

Mange sjove stunder

"Det har været en oplevelsesrig rejse med en masse hyggelige og sjove stunder, som jeg altid vil kunne tænke tilbage på med et stort smil på læben. Der er intet, jeg vil have været foruden, hverken på godt eller ondt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det at være selvstændig i tøjbranchen kræver lidt hår på brystet, da der er stor konkurrence, så derfor skal man forsøge at skille sig lidt ud fra mængden og skabe en unik oplevelse for sine kunder," siger hun.