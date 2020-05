Foto: Egedal Kommune

To sekunder gør forskel

Egedal - 23. maj 2020

Egedal Kommune vil sammen med Rådet for Sikker Trafik gøre sit for at få bilister og cyklister til at holde bedre øje med hinanden, når de kører ud i et kryds.

Kommunen har sat skilte med »Brug 2. sek. mere på at orientere dig i krydset« op i forskellige lyskryds og langs Frederikssundsvejen og en undersøgelse fra Epinion for Rådet for Sikker Trafik har vist, at det har en effekt.

»Alene plakaterne og kampagnebudskaberne på vejen får syv ud af 10 cyklister til at se sig bedre for, når de skal køre gennem et vejkryds«, oplyser en pressemeddelelse.