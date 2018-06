En politipatrulje fra Nordsjællands Politi anholdt natten til tirsdag to mænd i en kassebil med 1500 liter dieselolie, de ikke ville svare på, hvor de havde fra, på Sperrestrupvej i Ølstykke. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

To mistænkt for tyveri af dieselolie

Egedal - 05. juni 2018 kl. 10:44 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begyndte som en kassevogn, hvis fører ikke ville lade sig stoppe af politiet, og nu sidder begge mænd anholdt, mistænkt for at have stjålet 1500 liter dieselolie fra et ukendt sted, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En politipatrulje forsøgte natten til tirsdag at få kassebilen med to personer i til at standse på hovedvej A6 mellem Slangerup og Ølstykke. Men kassevognen forsøgte at smutte fra patruljen, som dog fik kontakt med de to personer på Sperrestrupvej, da kassevognen holdt ind til siden, fortæller Henrik Duus, specialkonsulent hos Nordsjællands Politi.

I følge Henrik Duus blev føreren tjekket med alkometer, som han blæste op over det tilladte, og da patruljen syntes, at der lugtede af dieselolie og ville se, hvad der var i den lukkede kassebil, sagde føreren, at det syntes han ikke, at de skulle.

- Så det skulle de selvfølgelig, og da de åbnede bagklappen, var der professionelle tanke med 1500 liter dieselolie og sugeudstyr, som de to i bilen ikke rigtig ville svare på, hvor de havde fra, siger Henrik Duus.

De to mænd blev anholdt klokken 01.54, og føreren - en 41-årig mand fra Jyllinge - blev sigtet for spirituskørsel, og han blev sammen med makkeren - en 33 årig fra Smørum - sigtet for tyveri af 1500 liter dieselolie fra et pt. ukendt sted, ligesom de begge blev sigtet for ikke at overholde reglerne om farligt gods.

- De sidder lige nu og venter, mens vi afgør, om vi skal fremstille dem i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, siger Henrik Duus.

