Kig ind i Smørum Idrætscenter den 30. oktober, lyder opfordringen fra Rie Skovgaard og Susanne Lykke, der står klar i lokalerne bag cafeen. Foto: Finn Due Larsen.

To lokale forfattere: Kom til Egedals egen bogfest

40 forfattere dukker op til nyskabelsen i Smørum Idrætscenter 30. oktober

Egedal - 22. september 2021 kl. 06:05 Af Finn Due Larsen

Rie Skovgaard og Susanne Lykke har mindst to ting tilfælles. De er begge forfattere, og de bor begge i Egedal Kommune.

Rie fra Smørum og Susanne fra Ølstykke snakkede på et tidspunkt om, at det kunne være sjovt at sætte gang i en ny bog-event.

"Vi tumlede hver især med ideen om at lave noget mere lokalt. Vi snakkede også om, at store bogmesser, som for eksempel Bogforum i Bella Centret, for mange forfatterere koster mange penge. Det er dyrt at have sin egen stand, og vi havde hørt at mange fravalgte på grund af det", siger Rie Skovgaard.

"Derfor ville vi lave noget der skulle være mere for alle. Og hvor vi også fik de lokale forfattere med."

En årlig tradition Herefter gik det stærkt. Gennem Egedal Erhverv blev lokalerne bag cafeen i Smørum Idrætscenter booket, og interessen bredte sig med lynets hast i forfatter-miljøet. På under to døgn meldte 30 sig til, og der kom endnu flere, end der er plads til.

"Vi fik tilsagn fra 60, og af dem kommer 40 med", siger Rie Skovgaard.

Så nu er Egedal Bogfest en realitet, og de 40 forfattere kan opleves lørdag den 30. oktober. Af dem er seks fra Egedal.

Den store interesse har allerede gjort, at initiativtagerne har besluttet, at arrangementet vender tilbage næste år, og skal blive en årlig tradition.

Én til én Formen bliver uformelt lagt an, fortæller arrangørerne:

"Det bliver ikke med foredrag, for det kan man opleve på biblioteket. Meningen er, at læserne skal møde forfatterne én til én, og det hele skal være i øjenhøjde", siger Rie Skovgaard.

Den tætte kontakt mellem forfatterne og læserne har været vigtig for arrangørerne. Meningen er, at man kan spørge forfatterne om alt.

"Nogle af dem vil også lave små indslag, så der vil være konkurrencer og sådan noget", siger Susanne Lykke.

Dagen er gratis for gæsterne, og de deltagende forfattere har lagt et symbolsk beløb på 100 kroner hver, der dækker diverse udgifter.

Kan "netværke" De to har gjort meget ud af at udvælge forfattere, så der skulle være noget for enhver smag.

Både for børn, unge og voksne, og i forskellige genrer, som fantasy, krimi, realistiske fortællinger, hobbybøger, faglitteratur, og meget andet.

For Rie Skovgaard og Susanne Lykke er dagen også en mulighed for at kunne binde forfatter-kolleger tættere sammen.

"Mange forfattere står alene med deres udfordringer, så vi vil også hjælpe til med at de kan "netværke" mere", siger Susanne Lykke.

Af de 40 forfattere finder man blandt andre navne som:

Birthe Johansson, Simon Wrisberg, Lise Hillarius Rønsch, Helle Simonsen, Cecilie Overbye og Kat Lassen.

Man kan læse mere om hele programmet på Egedal Bogfests egen hjemmeside.