Der har været to villaindbrud på Jarlsvej i Ølstykke indenfor de seneste dage, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen

To indbrud på samme villavej

Der har været to indbrud på villavejen Jarlsvej i Ølstykke i de seneste dage, oplyser Nordsjællands Politi.

Det ene indbrud er sket i dagene fra den 21. maj klokken 12 til den 24. maj klokken 13, hvor gerningsmanden skaffede sig adgang til huset ved at knuse en rude i udestuen. Der blev blandt andet stjålet penge og smykker, men der er ikke nogen endelig opgørelse over tyvens udbytte, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.