Se billedserie Annette Bjerre og barnebarnet Frederik samt Kirstine og hendes farmor Elin Knigge synes, det har været sjovt og hyggeligt at deltage i Børnebørnenes Madværksted. Foto: Allan Nørregaard

To generationer mødes om mad

Egedal - 08. december 2017 kl. 10:56 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Mormor, prøv og duft. Nu dufter det godt!

Mikkel på snart otte år stikker næsen hen over gryden, hvor æbler, pærer og blommer er godt i gang med at koge og sender en sød, syrlig duft ud over hele køkkenet på Maglehøjskolen i Ølstykke. Mens mormor Marianna Pedersen fra Ølstykke dufter, er honning ved at smelte på nabokomfuret, så der kan komme hakket rugbrød i til den rugbrødsrasp, som skal ovenpå frugtmosen sammen med skyrcreme med vanille.

De fire grupper med to voksne og to børn i hver er godt i gang med at lave desserten til den fjerde og sidste gang i Børnebørnenes Madværksted. Projektet, der har kørt et års tid forskellige steder, er startet af Hjerteforeningen med støtte fra Nordeafonden, og Hjerteforeningen Egedal er med i et pilotprojekt, der skal finpudse tilbuddet, hvor bedsteforældre og større børn laver mad sammen.

- Jeg synes, det er gået over al forventning. Det er også de tilbagemeldinger, jeg har fået fra bedsteforældre og børn, siger Keld Svendsen, der er Hjerteforeningen Egedals tovholder på projektet.

Står det til ham, så får nye lokale børn og en af deres bedsteforældre chancen for at prøve Børnebørnenes Madværksted til næste år, når pilotprojektet er evalueret.

- Vi har en forventning om, at vi kan starte to hold op - to forår og to efterår, siger Keld Svendsen, der også vil prøve at brede tilbuddet ud til 4.-6. klasserne på alle skolerne i Egedal Kommune.

