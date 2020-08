Artiklen: To dømt for gaderøveri og vold

To dømt for gaderøveri og vold

Anklager Nadia Meinholt oplyser, at de to på i dag 17 og 19 år er de sidste dømte i sagen, hvor yderligere fire tidligere er blevet dømt for at have begået røveriet i forening. Om eftermiddagen cirka klokken 13.30 passede flokken en 17-årig dreng fra Ølstykke op og tvang ham under stiltiende trussel om vold til at aflevere sine høretelefoner og overføre 50 kroner via Mobilepay til en af røverne, og de forsøgte også at tage hans ur.

To unge mænd er ved retten i Hillerød dømt for et gaderøveri, der blev begået ved højlys dag på Møllevej i Ølstykke den 25. september 2018.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her