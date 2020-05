To biler stødte sammen

Fredag eftermiddag klokken 15.36 fik Nordsjællands politi en melding om, at to biler var stødt sammen på Frederikssundsvej i Ølstykke. Da rapporten ikke var færdigskrevet lørdag morgen, kan vagtchef Stefan Andersen, Nordsjællands Politi kun oplyse, at der er tale om en bilist fra Hundested og en fra Ølstykke - og at der ikke var personskade ved uheldet.