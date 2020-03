Egedal-medlemmerne af Socialdemokratiet skal til valg for at finde partiet for at finde partiets næste spidskandidat. Foto: Annemette Jensen

Artiklen: To bejler til at blive Socialdemokratiets spidskandidat

Som det ser ud nu, så bliver der kampvalg til posten som Socialdemokratiets spidskandidat ved kommunalvalget i 2021. Foreløbig har de to nuværende byrådsmedlemmer Vicky Holst Rasmussen og Henriette Thirup-Bielefeldt meldt sig som kandidater, og ifølge partiforeningens formand Anja Andrup kan flere nå at melde sig.

