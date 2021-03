To PCR-centre i april

Fra den 1. april har Egedal Kommune to PCR-testcentre, hvor borgere kan bestille tid og blive halspodet for Covid-19.

Testcentrene vil holde åbent på skift , så Græstedgård er p.t sat til at have åbent mandag og tirsdag klokken 15-21 samt søndag klokken 8-14.

Alle fra to år og opefter kan blive podet, hvis de er uden og eller kun har lette symptomer. Svaret fås via sundhed.dk inden 72 timer.

Vil man have hurtigere svar, kan man tage en kviktest i testcenteret med næsepodning i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660. Stenløse. Der er åben alle ugens dage fra klokken 8 til 20. Man skal være over 12 år for at blive testet her, og unge mellem 12 og 15 år skal have en voksen med.