Tilsyn efter kniv-overfald: Sikkerhed halter på institution

Egedal - 22. marts 2021 kl. 10:49 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Der er tilsyneladende store huller i både personalets kendskab til reglerne for magtanvendelse og ikke mindst forebyggelsen af vold på dét bosted, hvor en beboer i maj dolkede en medbeboer.

Det fremgår af Socialtilsyn Hovedstadens seneste tilsynsrapporter på stedet.

Umiddelbart efter overfaldet satte tilsynet botilbuddet under skærpet tilsyn, og konkluderede i en tilsynsrapport, at 'tilbuddet i lav grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser' og at 'tilbuddet i lav grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

Tilsynet oplyser i rapporten, at man har haft særligt fokus på begge kategorier, og når samlet frem til, at 'tilbuddet har massive mangler og udfordringer, som gør, at Socialtilsynet er bekymret for borgernes trivsel og velbefindende."

Ved et tilsyn i september blev det skærpede tilsyn ophævet, men vurderingen af indsatsen, der skal begrænser såvel magtanvendelser, vold og overgreb, er den samme som tidligere på året.

Samtidig er der kommet nye kritikpunkter i tilsynsrapporten:

Således vurderer tilsynet, at stedet 'i lav grad* har en kompetent og ansvarlig ledelse, ligesom man efter tilsynets opfattelse i 'lav grad' prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.'

"Socialtilsynet har haft særlig opmærksomhed på en høj gennemstrømning af medarbejdere og ledere. Dette vurderes at have medført manglende stabilitet, og som følge heraf udfordringer i forhold til at kunne sikre en kontinuerlig kvalitet i indsatsen, der ydes i tilbuddet."

