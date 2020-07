Se billedserie Lars Barkler er imponeret af de kreative løsninger, eleverne kom frem med. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Tilbud til skoler skal sikre ansatte nok

Egedal - 15. juli 2020 kl. 06:01 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lithium Balance i Smørum er en af de lokale virksomheder, der har sagt ja til Egedal Kommunes tilbud om at deltage i Åben Skole forløb, så udvalgte klasser kan få et indblik i, hvad der foregår, og hvad man skal kunne for at blive ansat netop der.

- Jeg synes, det er en kanongod ide, siger virksomhedens direktør Lars Barkler, der mener, at hyppigere besøg på virksomheder kan give flere indgange til erhvervsliv end en uges praktik.

- Det er måske bedre at se mange forskellige ting, siger han.

På grund af Coronakrisen nåede kun den ene af to klasser fra Boesagerskolen at besøge Lithium Balance i dette skoleår. Her var de igennem tre forskellige arbejdsstationer på tre timer.

- De prøvede at programmere et lille lysshow til en juledekoration, at teste i laboratoriet for at se om de kunne få solceller til at oplade deres mobilbatteri, og de skulle lave et pitch til en investor med et tænkt eksempel om at erstatte gamle havereskaber med batteridrevne, siger Lars Barkler.

Der er mange veje til et job hos Lithium Balance.

Imponerende dygtige - Det var sjove ting, de kom frem med, og de gjorde det kanongodt, siger han, og han tror også, at eleverne fik noget ud af det.

- Det bilder jeg mig ind. Jeg var faktisk dybt imponeret af, hvor dygtige de var, siger han og fortæller, at faktisk også var ret motiverende for medarbejderne at prøve at formidle, hvorfor det er spændende at arbejde for Lithium Balance.

Han håber, at besøget kan give eleverre et indblik i, at vejen til et job der kan være meget forskellig, for man kan både være softwareudvikler, elektronikudvikler, elektriker eller testingeniør. Og hvis man ikke vil den naturvidenskabelige vej, er der også brug for indkøbere, folk til salg og marketing, lagerfolk og industrioperatører.

- Det var de meget overraskede over, siger direktøren, der også har meldt Lithium Balance til Åben Skole i det kommende skoleår.

- For os som kompetencecenter er vi dybt afhængige af at kunne få dygtige folk med en naturvidenskabelig baggrund, begrunder han.