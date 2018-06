Tilbageblik: Oliekrisen i 70'erne var godt for noget

- Det var jo ganske fint, at vi fik en million tons olie ind i landet garanteret om året, fastslår Poul Nielson i et tilbageblik på de få år fra den 26. oktober 1979 til den 10. september 1982, hvor han var Danmarks første energiminister i en tid, hvor landet var afhængigt af olie udefra.

Kontrakten indeholdt krav om, at transporten skulle ske på saudi-arabiske skibe, hvis de var internationalt konkurrencedygtige, og at køberen ikke måtte bringe Saudi-Arabien eller den saudiske konge i miskredit, og så blev der sat spørgsmålstegn ved det klokkerene.

I Poul Nielsons erindringer »En hel Nielson« fortæller han også de lange og besværlige forhandlinger med A.P. Møller, som havde tilbudt at påtage sig opgaven om at få sat skub i udnyttelsen af de olie- og gasforekomster i den danske undergrund.

Der måtte både et sammenbrud i forhandlingerne og en førstebehandling af et lovforslag til, før det lykkedes at finde en forhandlingsløsning med A.P. Møller. Samtidig forhandlede Poul Nielson sig til rette om en rørledning, der skulle føre olien og gassen i land.

- Det var jo en lykke for landet, at det blev gjort, og at det blev gjort med et resultat i virkelighedens verden, siger Poul Nielson med adresse til, at det satte så meget skub i udvindingen, at Danmark blev tæt på selvforsynende med olie og gas og fik soliditet i landets økonomi.