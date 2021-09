Se billedserie Anisa Redzepi (yderst til venstre), Liva Ørberg (i midten) og Kaia Bargholz spiller hovedrollerne i succesfilmen "Victoria's Secret". Fotos: Kenneth Tanzer

Til tops ved stort galla-show: Elever laver Danmarks bedste skolefilm

9.Z fra Boesagerskolen i Smørum lavede en så god kortfilm om spiseforstyrrelse og venskab, at den nu er landets bedste skolefilm

Egedal - 20. september 2021 kl. 09:38 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Eleverne i 9.Z på Boesagerskolen i Smørum kan godt knytte næverne og sige "hold kæft, hvor er vi gode".

For den lokale klasse har nemlig papir på, at de i år har lavet Danmarks bedste skolefilm. Ved at stort galla-show i Odense strøg deres film "Victoria's Secret" til tops i kategorien "bedste film", og dermed fulgte klassen op på sejren på hjemmebane i Egedal, hvor de formåede at vinde i kategorierne "bedste manuskript" og "publikumsprisen.

"Vi var glade for at være blandt de nominerede til Danmarks bedste skolefilm, men da vi sad i Nordisk biograf i Odense og så de andre film, så havde vi ikke regnet med at vinde og se vores film øverst på lærredet. Det var helt fantastisk og en ret vild oplevelse. Vi havde en sjov tur hjem i toget," siger Maja Juul Heick Hansen, der var klassens instruktør og manuskriptforfatter.

Fredag var klassen så på tur igen. Denne gang var scenen Egedal Rådhus, hvor kommunen og borgmester Karsten Søndergaard stod klar med en velfortjent hyldest samt pandekager, is, sodavand og biograf-billetter til hele klassen.

"I er bare for seje. Kæmpe stort tillykke med prisen. Det er imponerende, hvordan I har forvaltet et så vigtigt og svært tema som spiseforstyrrelser. Stor respekt herfra," sagde borgmesteren, hvis datter Trine, der til daglig arbejder med spiseforstyrrelser gennem sit arbejde som sygeplejerske, holdt et indlæg for klassen, som i dagens anledning havde taget plads i byrådssalen.

Stærk handling Filmen "Victoria's Secret" handler om en pige, som lider af spiseforstyrrelsen bulimi og dermed ikke vil gå til svømning med sin bedste veninde. Det er netop filmens tabubelagte tema, som klassens dansklærer Simon Mørup Tirsgaard hæfter sig ved.

"Eleverne fandt selv på emnet, og så valgte de at arbejde videre med det. Jeg er imponeret over, at de på ti minutter formår at fortælle så vigtig en historie. Det kan godt være, at der var andre film, som var stærkere i forhold til det tekniske, men ingen ramte vores historie," siger den stolte klasselærer fra Boesagerskolen.

Også hovedrolle-indehaverne Liva Ørberg, Kaia Bargholz og Anisa Redzepi er glad for at spille med i filmen.

"Det var sjovt, anderledes og ret svært, for jeg skulle sætte mig ind i, hvordan en pige med en spiseforstyrrelse havde det. Det var sjovt at optage de forskellige scener - måske bortset fra scenen, hvor jeg skal kaste op," siger Liva Ørberg, der nu drømmer om at blive skuespiller.

"Det vil jeg meget gerne. Jeg har tidligere lavet nogle reklamer, men min store drøm er at lave spillefilm," siger hun. Filmen kan ses lige her: https://www.youtube.com/watch?v=9P90ji0sER0