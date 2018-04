En gruppe tidligere udsendte vil se på muligheden for at lave en café for veteraner i Egedal. Foto: Kurt Terkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere udsendte holder møde om ny veterancafé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere udsendte holder møde om ny veterancafé

Egedal - 19. april 2018 kl. 05:30 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Egedal har et par veteraner taget initiativ til en arbejdsgruppe, der vil undersøge mulighederne og behovet for en café for krigsveteraner i Egedal. Gruppen mødes i Stenløse Kulturhus fredag den 20. april, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kunne man tænke sig at være med til at starte en ny café for veteraner i Egedal, så mød op på fredag den 20. april klokken 19 i Stenløse Kulturhus, Lokale 1.

Bag den lokale arbejdsgruppe i Egedal står Tommy Harder, der blev inspireret af et initiativ med en ny Veterancafé i Gilleleje. Tommy Harder er aktiv i Danmarks Veteraner i Nordsjælland.

Vil man med til mødet, eller ønsker man at deltage i café-arrangementer for veteraner i Egedal, så er man velkommen til at skrive til Tommy Harder på mail: veterans@events.dk