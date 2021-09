Michael Vesterskov mener, at der er mere og mere brug for kærlighed. Foto: Frederikke Vesterskov

Tiden er til kærlighed

Egedal - 24. september 2021 kl. 10:42 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

»Love is needed more and more - that's just how it is.« Netop de ord kom til Michael Vesterskov en aften i det tidlige 2021.

Nu indgår de i singlen »Love Is Needed More And More«, der udkommer den 24. september.

»Love Is Needed More And More er en sang om kærlighed. Ikke kun den kærlighed, som er mellem to mennesker, men kærlighed til livet, til venskab, til naturen, til verden, til mørket som minder os om lyset, til mangfoldigheden, kunsten, det simple og det komplicerede ... Og om den kærlighed, som også er modet til at sige fra, på en måde som både er kontant og kærlig, med en undertone der siger: hertil og ikke længere.« mener Michael Vesterskov ifølge en pressemeddelelse.

- Som dreng gik jeg ofte ned til havnen i Aalborg, der hvor de to isbrydere David og Goliath lå. Jeg undrede mig over, hvordan de to små både brød den tykke is og skilte den ad, så de store skibe kunne sejle ud på verdenshavene. Dengang tænkte jeg: Når jeg bliver voksen, vil jeg smelte isen mellem mennesker,« fortæller han, og peger på, at sangen udkommer netop nu, hvor kloden brænder i mere end én forstand med mennesker er på flugt og friheden under pres.

- Samtidig bliver der større og større forskel på dem, der ude, og dem, der er inde i varmen. Vi har brug for mere kærlig omsorg - kærlighed som udgangspunkt for livet. Det er så simpelt, men dog svært og kompliceret som verden ser ud lige nu,« siger han.

»Love Is Needed More And More« er den første af to singler som udkommer her i efteråret. Den næste om håb hedder »Once And Twice Life Hurts« og udkommer den 29 oktober.«

Udover Michael Vesterskov på vokal, guitar og kor, spiller Eigil Pock-Steen Jørgensen trommer, percussion og synthesizer på »Love is needed more and more«, mens Johan Knutz Haavik spiller bas.

Michael Vesterskov kan i øvrigt opleves i Måløv Park Medborgerhus den 8. oktober samt hos Hjerteforeningen Egedal i Stenløse Kulturhus på Rådhustorvet 2 i Stenløse den 14. oktober klokken 19.