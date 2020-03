Thriller om biologisk terror

Sådan beskrives Stenløse-forfatteren Thomas Krohns næste bog »Døden fra Syrien«. Det er den første i en serie med en ekspert i biologiske våben som den gennemgående person. Handlingen i bøgerne foregår i både Danmark og i udlandet, og plottet i serien bygger på teorier og muligheder for at bruge biologiske og/eller kemiske våben, konspirationsteorier, historiske begivenheder og aktuelle tankespind.

»Stjålne biologiske våben fra Syrien. Et forsvundet passagerfly i Malaysia. Dødsfald blandt unge på et diskotek i København. Og en religiøs sekt på Sjælland. Hvordan hænger det sammen? Det bliver eksperten i biologiske våben, Jacob Detlev, sat til at finde ud af i et hæsblæsende opklaringsarbejde i samarbejde med både internationale myndigheder og det danske terrorberedskab.«

