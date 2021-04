Tennissporten fejres i Egedal Kommune

8. maj inviterer mere end 260 tennisklubber landet over til en dag i tennissportens tegn. To af dem er Stenløse og Ledøje-Smørum Tennisklub.

Som led i den landsdækkende event Tennissportens Dag inviterer Stenløse og Ledøje-Smørum Tennisklub alle interesserede til at lægge vejen forbi klubbernes baner på henholdsvis Søsumvej 71 og flodvej 62 til en dag med tennisspil, sjove aktiviteter og hygge fra henholdsvis kl. 10-12 og 11-15. Det er gratis at deltage, gæsterne kan kvit og frit låne ketsjere og bolde, og tilmelding er ikke nødvendig - man kan bare dukke op. Alt på dagen vil selvfølgelig foregå efter de til enhver tid gældende corona-restriktioner.

Tennis er for alle

"Til Tennissportens Dag får alle mulighed for at prøve at spille tennis. Alle er velkomne, og alle kan være med - uanset alder, og om man har prøvet at spille før. Vores dygtige trænere står klar til at hjælpe deltagerne godt i gang på banerne, og man kan høre nærmere om klubbens mange tilbud," fortæller klubbernes formænd Gitte Witzke Bonde og Frederik Hausner Petersen.