Se billedserie Jeppe Nielsen demonstrerede nogle af de fundamentale slag for deltagerne. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Tennissjov for begyndere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tennissjov for begyndere

Egedal - 03. august 2021 kl. 05:03 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Der blev øvet både forhånd og baghånd, da Ledøje-Smørum Tennisklub mandag formiddag inviterede til den første af to to-dages tenniscamps på klubbens anlæg ved Flodvej i Smørum. Her havde 22 børn i alderen syv til 12 år meldt sig til at lære det fundamentale ved tennissporten.

- Det er fuldt hus og endda lidt mere end det, fortalte Jeppe Nielsen, der havde ansvaret for træningen sammen med Noah og Nicoline fra klubben.

- De skal synes, tennis er fedt, bebudede han og forklarede, at klubben gerne vil gøre opmærksom på, at tennis findes og også kan dyrkes i Smørum.

- Vi vil gerne have, at man ved, at der er en aktiv tennisklub, hvor her er rart at være og nogle søde mennesker, som gerne vil have, at de kommer, sagde Jeppe, og det gælder for alle aldre.

- Vores yngste er tre år, og den ældste er nogenogfirs, så vi har en ret stor aldersspredning, og vi synes, det er rart, at der er noget bredde, så man henvender sig til forskellige, sagde han.

De yngste kan således gå til tumletennis hos klubbens cheftræner Frederik Hausner Petersen.

- Det er sindssygt sjovt, fortalte Jeppe, inden han gik i gang med at lære sine egne unge deltagere finesserne i forhånd, hvor man holder ketsjeren i den ene hånd og fører slaget helt op op over den ene skulder, mens baghåndsslag er med begge hænder.

Bagefter spillede deltagerne skumbolde frem og tilbage til hinanden, inden næste øvelse, der blev indledt med et rekordforsøg.

Her skulle deltagerne nemlig stille sig på en række efter alder uden at måtte sige noget til hinanden, så der blev flyttet rundt i rækken ved at vise med fingrene, hvor gammel man var, og det gik stærkt, for den hidtidige rekord på tre minutter for en række i rigtig aldersrækkefølge blev slået markant.

- I har smadret rekorden, konstaterede Jeppe, da rækken stod klar efter et minut og 84 hundrededele af ét sekund, så han kunne inddele børnene i tre alderssvarende hold til de næste øvelser.

Så det skal gå endnu hurtigere, hvis rekorden skal slås af det næste hold, der også er fuldt booket.

- Der er fart på i de her dage. Det er dejligt, sagde Jeppe, og klubben kan også se, at sommerferieaktiviteten i samarbejde med Egedal Kommune har en effekt.

- Det er rart at se, at nogen fortsætter og får smag for det, sagde han.