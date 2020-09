Ledøje-Smørum Tennisklub glæder sig til at introducere TumleTennis for de 3-5-årige. Foto: Ledøje-Smørum Tennis

Tennisklub får tilskud til TumleTennis for små

- Med denne fornemme støtte fra Toms Guldpulje kan vi nu indkøbe nyt og spændende træningsudstyr, som egner sig præcist til denne målgruppe. Vi vil indkøbe udstyr, som kan styrke det enkelte barn i dets videreudvikling rent motorisk. Derudover skal vi også have indkøbt redskaber, som kan hjælpe med at styrke bevægelsesglæden hos vores nye, små kommende medlemmer, siger han i en pressemeddelelse fra klubben.

Ledøje-Smørum Tennisklub har fået bevilliget 8000 kroner i støtte fra Toms Guldpulje, så klubben kan komme i gang sit nyeste initiativ »TumleTennis« for 3-5 årige, og klubbens cheftræner Frederik Hausner Petersen ser frem til at skyde det nye projekt i gang:

