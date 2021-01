Teknisk uheld på livestreaming af byrådsmøde

Kommunikations- og erhvervschef Marianne Roed Jakobsen oplyser, at det skyldtes en langsommelig internetforbindelse der, hvor de tre systemer, der sørger for livestreamningen skulle kobles sammen af en medarbejder, der arbejdede hjemmefra.

- Der hvor medarbejderen sad og skulle koble sammen var der problemer med hastigheden på internettet, så næste gang skal vi have to medarbejdere på to forskellige lokationer. Det er læren af det, fortæller Marianne Roed Jakobsen, der sørgede for at give besked om det tekniske uheld på hjemmeside og Facebook og til pressen i en fart.

Omkring punkt syv kom livestreamingen i gang, så borgerne kunne følge mødet live, men for at sikre, at alle, der vil, kan følge byrådets arbejde, blev mødet også optaget og lagt ud via et link på kommunens hjemmeside her.