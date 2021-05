Tandpleje blev slået af vikarapp

Det blev ikke Egedal Kommunens børnetandpleje, der vandt Publikumsprisen, der er er en af to nationale innovationspriser indenfor den offentlige sektor.

Børnetandplejen var nomineret som en ud af fem mulige prismodtagere for sin mere fleksible tilgang til åbningstider, samtaler med forældrene og de ansattes muligheder for at tilpasse arbejdstiderne eller arbejde hjemme.