Tak & Tone på plejecentre

Musik og fællessang har oplevet et boost under corona, og i denne uge har Egedal Musikskole spillet på seks plejecentre for at glæde beboere og samtidig takke alle dem, der lige nu passer på os, vores fællesskab og vores hverdag. Derfor har koncertrækken fået navnet »Tak og Tone«, oplyser kommunen.