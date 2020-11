Tag på tur med The Beatles i kirken

"I februar 1968 tog The Beatles til Indien. Ikke for at give koncerter, men for at meditere og tage ved lære af guruen Maharishi Mahesh Yogi. Interessen for det spirituelle og tilværelsens eksistentielle spørgsmål var især noget, John Lennon og George Harrison var optaget af. Men alle fire endte med at få noget med hjem, og opholdet i Indien satte gang i sangskrivningen. Blandt de sange, der kom ud af opholdet i Indien, var George Harrisons "While My Guitar Gently Weeps", Paul McCartneys "Mother Nature's Son", Ringo Starrs "Don't Pass Me By" og John Lennons "Jeaulous Guy" - som oprindeligt hed "Child of Nature".