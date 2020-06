Tag med i naturen fra grønt byrum

Torsdag den 18. juni klokken 15-17 er der officiel åbning af det grønne byrum i Ølstykke Stationsby, der i følge kommunen skal skabe et nyt midlertidigt mødested centralt i byen og lede borgerne ud i naturen via de andefødder, der tidligere på måneden blev sprayet på fortove med kridtspray.

Arrangementet starter på torvet ved Ørnebjergvej 1, hvor formand for Planudvalget Ib Sørensen (S) og formand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) åbner det grønne byrum.

Projektet indebærer, at Ørnebjergvej bliver spærret ved udkørslen til Rådhus Alle og til indkørslen til parkering på torvet. Arbejdet med at omdanne torvet til et grønt byrum starter onsdag den 17.juni og er færdigt til at blive indtaget af borgerne den 18.juni. Dereffter vil vejen være spærret frem til og med den 23. juli.