Se billedserie Som noget nyt vælges menighedsrådene landet over på en valgforsamling den 15. september.

Tag del i menighedsråd

Egedal - 10. september 2020 kl. 11:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag den 15. september er der valg til menighedsrådene i hele landet, og som noget nyt vælges de på en valgforsamling, hvor alle kandidater opstilles og vælges. I Stenløse Sogn holdes valgforsamlingen i Stenløse Sognegård på Engholmvej 6.

- I Stenløse menighedsråd har vi gennem en mulighed for at teste valgforsamlingsmodellen afholdt de foregående to valg efter en tilsvarende valgmodel. Det giver en fin afvikling af valget, og muligheden for at debattere med de kandidater, der ønsker valg, giver de fremmødte godt indblik i hvilke kandidater, de gerne vil stemme på, fortæller formanden for Stenløse Menighedsråd Flemming Enghave.

- I Stenløse Menighedsråd har vi tradition for på en god måde at finde frem til enighed om både retning for kirkens arbejde og udvikling, og det er absolut mit indtryk at det samme er tilfældet for alle sogne her i lokalområdet. Og her i Stenløse har vi desuden valgt, at vi arbejder med to-årige valgperioder, så forpligtigelsen ved at blive valgt er meget overskuelig, påpeger han.

Han erkender at det for en lang række mennesker kan være lidt fjernt at forestille sig hvilke opgaver, menighedsrådet sidder med.

- Så derfor kan jeg kun opfordre til, at man møder op den 15. september og dels hører mere samt aktivt deltager i valget af de kommende menighedsråd, siger Flemming Enghave.