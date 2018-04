Tættere på privat finansieret sportshal

Planerne om at etablere en privat finansieret sportshal ved siden af Ølstykke Hallen kommer et skridt videre på mandag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her bliver både Planudvalget samt Kultur- og Erhvervsudvalget orienteret om seneste nyt i sagen om hallen, som en en gruppe anonyme borgere har tilbudt at donere 8-10 millioner kroner til.

Planudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget godkendte i december et skitseforslag med tilhørende geotekniske undersøgelser, og administrationen foreslår nu, at bygge en lidt over 1000 kvadratmeter stor hal på østsiden af den eksisterende hal.

En realisering af hele projektet afhænger af Byrådets budgetforhandlinger i september, hvor politikerne skal tage stilling til en lang række økonomiske prioriteringer for hele kommunen i et stramt budget, og kommunen understreger i en pressemeddelelse, at den nye hal ikke bliver gratis for kommunen, der skal nemlig finde penge til at medfinansiere en del af det samlede projekt.