TEC gav værnemidler som gave

»Vores sundhedspersonale gør et kæmpe stykke arbejde i den her tid. De plejer utrætteligt vores syge, mens de samtidig forsøger at beskytte sig selv og alle andre så godt som muligt mod smitte. For at gøre det har de brug for værnemidler og udstyr, der kan være med til at stoppe smittekæden. Derfor er vi på TEC glade for, at vi har haft mulighed for at hjælpe og bidrage med forskellige typer værnemidler.«, skriver TEC, der har været på jagt i depoterne og værkstederne.