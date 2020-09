Syng sammen udskudt til 2021

Af Annemette Ross Jensen Egedal Musikskole har besluttet at udskyde sæsonstarten på Syng Sammen til starten af 2021.

»Vi ville normalt have startet Syng Sammen sæsonen ultimo september. Planen var klar, men så kom Coronaen! Det har betydet, at vi har udskudt starten indtil tirsdag den 23. februar 2021 og altså aflyst de tre datoer her i efteråret.«, skriver Egedal Musikskole.