Stine Mia Juhl Hall og Rie Skovgaard

Sydbank Fonden støtter læseglæden i Egedal

Læseglæden skal tændes hos børnene. Det er både Egedals nye kulturklub, Kulturspirerne og Egedal forfatteren Rie Skovgaard helt enige om. Og det er de ikke ene om, Sydbank Fonden har nemlig bevilliget en ordentlig stak ”Den lille zoolog”-bøger til det fælles gode formål

Egedal - 25. oktober 2021 kl. 14:28 Kontakt redaktionen

Kulturspirerne er en helt ny kulturklub for alle Egedal-familier med børn i alderen 4-10 år. Klubben fejrer sin første børnekulturdag lørdag den 30. oktober. I den anledning inviterede de børnebogsforfatter Rie Skovgaard til at deltage på dagen.

"Rie har tidligere deltaget i Egedals litteraturdag, og vi har generelt et godt samarbejde mellem vores lokale forfattere og os bibliotekarer, derfor var det oplagt at række armen ud og høre om Rie ville være med til lanceringen af vores nye kulturklub på Smørum Bibliotek," fortæller Stine Mia Juhl Hall, der til dagligt er børnebibliotekar hos Egedal bibliotekerne, i en pressemeddelelse

En fælles god idé I første omgang måtte Rie Skovgaard til sin store ærgrelse afslå muligheden. Lørdag den 30. oktober er nemlig samme dag, som hun sammen med en anden lokal forfatter afholder Egedal Bogfest for første gang.

"Jeg ville virkelig gerne være med til Kulturspirenes arrangement. De ønskede specifikt en workshop med fokus på læseglæden og det er et af de områder jeg virkelig ønsker får opmærksomhed," siger Rie Skovgaard.

"I stedet for bare at sige nej, så lagde Stine og jeg hovederne i blød for at finde en måde, hvor vi kunne spille hinanden stærke. Og så opstod ideen om at kombinere de to festlige begivenheder."

Idéen var, at alle børnefamilier som er med i Kulturspirerne skal kunne få en gratis bog med Den lille zoolog. Godt nok bliver det så ikke en workshop på dagen, men så i stedet en boggave som voksen og barn kan læse sammen når de kommer hjem igen. Den idé kunne de begge lide. De tænkte faktisk at ideen var så god, at der nok ville komme mange som ønsker en gratis bog. Ønsket var at have mulighed for at uddele hele 300 boggaver ud på dagen. Og det holdt budgettet desværre ikke til.

Sendte ansøgning Sydbank Fonden er en almennyttig fond der har til formål at støtte kulturelt og folkeligt arbejde. De behandler ansøgninger kvartalsvis og støtter så der hvor de mener deres bevillinger kan gøre størst gavn. Dem kunne de sende en ansøgning! Måske ville de være med til at støtte læseglæden i Egedal?

"Vi lavede en fælles ansøgning, med biblioteket som afsender. Sådan er gamet. Det er ikke privatpersoner eller virksomheder som kan ansøge, men foreninger og kulturinstitutioner. Vores ansøgning lød på om Sydbank Fonden ville støtte vores idé med at give 300 børnefamilier et stk. af den nyeste zoolog bog, den som har titlen "Spor i Junglen" og som handler om at Den lille zoolog rejser med sin jeep ud i junglen og lærer en masse om elefanten," forklarer Rie Skovgaard.

Og så var det ellers bare at vente, indtil svaret dukkede op i begyndelsen af oktober. Og heldigvis med et positivt svar.

Sydbank Fonden har støttet produktionen af 300 stk. LÆS-SAMMEN bøger.

Dobbeltfest - nu med boggave Den 30. oktober er der fest hos Smørum Bibliotek når lancering af Kulturspirerne fejres for deres medlemmer. Deltagelse kræver billet som kan købes på www.egedalbibliotekerne.dk fra den 1. oktober kl. 10.

Og så er der fest i Smørum Idrætscenter, 1. sal når Bogfesten slår dørene op. Her er gratis adgang for alle der har lyst at kigge ind kl. 10.30-15.00.

Om Egedal Bogfest

Ny litterær messe hvor du kan møde 40 forfattere og gøre et bogkup.

Arrangeres af forfatterne Rie Skovgaard og Susanne Lykke.

Fejres den 30. oktober 2021 kl. 10.30-15.00.

Gratis adgang for besøgende.

Sted: Smørum Idrætscenter, 1 sal, Flodvej 62, 2765 Smørum

Mere info på egedalbogfest.dk

Om Kulturspirerne

Kulturspirerne er et samarbejde mellem Egedal Bibliotekerne, Egedal Musik- og kunstskole, Egedal Arkiv og Museum samt Egedal Idrætsanlæg.

En klub for børnefamilier i Egedal.

Fokus på kulturelle oplevelser, med det formål at styrke børnenes sprog og almene viden.

Lanceres den 30. oktober 2021 med Børnekulturdag i Smørum.

Mere info kontakt: stine.juhl.hall@egekom.dk